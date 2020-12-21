ألمانيا تخطط لتقييد السفر من وإلى بريطانيا بسبب كورونا الجديد

المواطن - متابعة

قالت الحكومة الألمانية، إنها تخطط لتقييد السفر من وإلى بريطانيا وجنوب إفريقيا، بسبب متغير فيروس كورونا الجديد .

وأضافت الحكومة الألمانية، في بيان لها: “بسبب طفرة الفيروس التاجي المبلغ عنها، تعتزم الحكومة الألمانية تقييد السفر بين ألمانيا وبريطانيا وبين ألمانيا وجنوب إفريقيا”.

وخلص البيان إلى أن الحكومة الألمانية على اتصال بشركائها الأوروبيين بهذا الشأن.

تحذير من السفر

وحذرت الشرطة الفيدرالية في ألمانيا المواطنين من السفر إلى بريطانيا ما لم يكن ذلك “ضروريًا للغاية”.

وقالت الشرطة الفيدرالية في تغريدة عبر “تويتر”، إن الحركة الجوية قد تتوقف بسبب طفرة في فيروس كورونا.

يذكر أن ألمانيا هي خامس دولة تعلن اعتزامها حظر السفر من وإلى بريطانيا بسبب كورونا الجديد ، وذلك بعد الكويت وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.

أعلى حصيلة يومية

يذكر أن بريطانيا سجلت أمس قرابة 36 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية للإصابات وذلك بعد إعلانها عن ظهور سلالة كورونا الجديد وخروجه عن السيطرة.

وأظهرت بيانات رسمية أن عدد إصابات كورونا في بريطانيا زادت 35928 حالة، أمس الأحد، وهو أعلى معدل ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في المملكة.

كما سجلت 326 وفاة، وهي أقل من حصيلة السبت، التي بلغت 534 وفاة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

قيود في العاصمة لندن

وشددت الحكومة البريطانية من القيود المفروضة في العاصمة لندن وجنوب شرقي البلاد، سعيًا منها للحد من انتشار سلالة كورونا الجديد من الفيروس مختلفة وسريعة الانتشار.

وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قد قال، أمس الأحد، لـ”سكاي نيوز”: إنه “سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة لكورونا قبل توزيع اللقاحات على مستوى كبير”.

وأضاف الوزير البريطاني: “نريد أن نضع حدًّا لتفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي”.

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