ألمانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

المواطن - متابعة

أعلن معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 12 ألفاً و332 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و 183 ألفاً و655 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفاً و919 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو 863 ألفاً و300 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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