أمانة جدة تحدد موعد بدء تطبيق العقوبات على مساكن العمال المخالفة للاشتراطات

المواطن - جدة
أوضحت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق العقوبات على مساكن العمال التي لا توفر الاشتراطات البلدية المتعلقة بالسكن الجماعي سيبدأ اعتباراً من 1/ 1 / 2021.
وكشفت أمانة جدة، عن أربعة اشتراطات للسكن الجماعي للأفراد، مطالبة بالحصول على ترخيص للاشتراطات عن طريق منصة بلدي، لافتة إلى أنه يجب توفير أربعة أمتار مربعة للفرد الواحد في غرفة النوم ووجود غرف عزل في المبنى وتوفير دورة مياه واحدة لكل خمسة أفراد والمحافظة على إجراءات النظافة والتعقيم المستمر.
ودشنت الأمانة، خدمة المواعيد المرئية تسهيلاً على المراجعين للحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة للمراجعة، كما دعت المراجعين إلى التسجيل عبر موقعها وحجز موعد للاستفادة من الخدمة المطلوبة.
تعليق واحد
ابو فهد
قرار ممتاز جدا
وياليت الاستراحات اللي منتشره بالمدن يتم التفتيش عليها لانه يوجد بها عماله وايضا مواطنين ولكن لايوجد بها شروط للسلامة وايضا كاميرات مراقبه ولا حارس امن ولا لوحات تعريفيه باسم المنشاءه ولمن تعود وايضا يكون هناك قرار الزامي وهذا مجرد مقترح بمنع الشيشه والمعسل بداخل هذي الاستراحات لان البعض ربما يتضرر وايضا لايوجد امام هذي الاستراحات مواقف كافيه الساكنين وايضا نوعيه المويه لابد ان تكون تحليه وليست مويه من الابار وايضا لايوجد حاويات قمامه اكرمكم الله مما يدي الى رمي المخلفات على الارض في منظر غير لائق نهائيا
وانا اتكلم هنا عن الطايف وبالذات الحلقه الغربيه فرش الروقي الحويه رحاب الواصليه الصناعيه وياليت يتم الالتفات لها ولغيرها وذلك للمصلحة العامه ولسلامه الساكنين والحد من التلوث البيئي والبصري والله يوفقكم ويعينكم والسلام عليكم