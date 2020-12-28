أمرابط على رادار فريق عاصمي إذا غادر النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن تدريب النصر، سيجعل بعضًا من لاعبي الفريق الكروي الأول يُفكرون بالرحيل مثله خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم كل من المغربيين نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله بالإضافة للمدافع البرازيلي مايكون بالرحيل عن أصفر العاصمة في يناير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي الشباب مهتم بالتعاقد مع أمرابط في يناير؛ وذلك في حال رحل اللاعب المغربي بصورة رسمية عن أصفر العاصمة وفقًا لـ 360 Sport.

الشباب ينافس السد لضم نجم النصر

وذُكر أيضًا أن نادي السد القطري مهتم بضم أمرابط، حيث سيتنافس مع الشباب لضم نجم نادي واتفورد الإنجليزي السابق.

حمدالله لن يُغادر العالمي

وفي وقت سابق، كشف عبدالعزيز بغلف العضو الذهبي بنادي النصر اليوم الاثنين حقيقة اقتراب اللاعب المغربي حمدالله من مغادرة العالمي مغردًا عبر “تويتر” : “من يُطلق الإشاعة، مُغرض أو كاره، وللأسف الشديد يتبناها ويُرددها بعض العالميين، حمدالله باقٍ في معقل العالميين، وشوفوا إشاعة جديدة”.

وأضاف بغلف: “بدلًا من دعم الكيان نساهم في إيذائه بغير قصد”.

يذكر أن أصفر العاصمة يحتل حاليًا المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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