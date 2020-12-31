أمرابط يقترب من مغادرة النصر بعد دخوله الفترة الحرة

المواطن - محمد سمعه

دخل اللاعب المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر، الفترة الحرة بدءًا من اليوم الخميس، حيث لم تتحدث معه إدارة العالمي من أجل تجديد عقده.

وأصبح يحق لـ أمرابط التعاقد مع أي نادٍ دون الرجوع للعالمي خلال الفترة المقبلة، على أن ينضم لناديه الجديد بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

أمرابط في طريقه لـ الشباب بعد مغادرة النصر:

وكانت تقارير صحفية، ذكرت أن أمرابط سينضم لنادي الشباب لمدة موسمين في حال غادر أصفر العاصمة بشكل رسمي.

ولعب أمرابط مع أصفر العاصمة 74 مباراة، حيث نجح في إحراز 11 هدفًا وصنع 22 آخرين.

وكان أمرابط، انضم لنادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

العالمي يواجه الفيصلي وعينه على الفوز:

ويستعد العالمي لمواجهة الفيصلي اليوم الخميس بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل أصفر العاصمة المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

يذكر أن إدارة النصر كانت قررت في وقت سابق إقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد التعادل مع ضمك بالجولة العاشرة، وتعيين المدرب الكرواتي ألين هورفات بصورة مؤقتة للفريق الكروي الأول.

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