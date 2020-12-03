أمريكا تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بـ كورونا على الإطلاق منذ أبريل

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأربعاء وفاة أكثر من 2700 شخص من جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 ت غ الخميس) سجلت الولايات المتحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

من جهة أخرى، تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة الأربعاء عتبة المئة ألف مريض، في حصيلة قياسية أخرى، بحسب ما أعلن مرصد “كوفيد تراكينغ بروجكت” المتخصص بتتبع الإصابات بالفيروس الفتاك.

وقال المرصد في تغريدة على تويتر “هناك حاليًا 100.226 مصابًا بكوفيد يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتحدة. إنها المرة الأولى التي يتخطّى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف”.

وتخشى السلطات الأميركية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيما وأن عدد الإصابات الجديدة التي تسجل يوميًا في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

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