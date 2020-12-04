أمريكا تسجل 219,187 إصابة جديدة بـ كورونا في يوم واحد 

المواطن - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 219,187 إصابة جديدة، و2,861 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 14,041,436 إصابة ، فيما بلغ مجموع الوفيات 275,386 حالة وفاة.

وأكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أنه سيتم بدء التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع الجاري.

وأعلن الوزير موافقة بلاده على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الشركتين أعلنتا مطلع الأسبوع الماضي أن اللقاح أثبت فعاليته “فعال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

كما أوضحتا أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يومًا من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

لكن عقبات طرحت سابقًا، حول مسألة توزيعه، تتعلق بضرورة حفظ هذا اللقاح بدرجات حرارة منخفضة جدًّا.

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