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أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات
بسبب كثرة الحفر والتشققات في الأسفلت

أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات

2020/12/10
الساعة 7:25 مساءً
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أمطار حفر الباطن تحول الشوارع إلى مستنقعات
‏المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تعاني شوارع محافظة حفر الباطن مع تساقط الأمطار من كثرة الحفر والتشققات، بالإضافة إلى هبوط في طبقة الأسفلت لتتحول بعد ذلك إلى مستنقعات تتجمع فيها المياه.

ورصدت عدسة “المواطن” عدة حفر تتوسط الشوارع التي تشهد حركة سير مستمرة، وسط مطالب من قبل الأهالي بالصيانة المستمرة للشوارع وإيجاد حلول نهائية للمعاناة التي تعتبر مصيدة لمركباتهم.

وفي ذات السياق، تواصل أمانة حفر الباطن تنظيف وإزالة الأتربة التي جرفتها الأمطار ومعالجة المواقع المتضررة جرّاء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، فيما شدد أمين حفر الباطن المهندس خلف العتيبي على ضرورة التفاعل السريع مع كافة البلاغات الواردة ومعالجتها للتيسير على المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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