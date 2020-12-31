أمطار رعدية على الباحة حتى العاشرة مساء 

المواطن - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية على منطقة الباحة , مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا والفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الممطرة على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، والشرقية.

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