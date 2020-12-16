أمطار رعدية على جازان حتى الواحدة ظهرًا

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم ، من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 1 ظهراً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة (تشمل السواحل منها) والقصيم وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

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