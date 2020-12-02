أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى التاسعة 

المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، الطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، تستمر – بإذن الله تعالى – إلى الساعة الـ 9 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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