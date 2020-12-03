أمطار متوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لحالة الطقس هلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس، إنه: متوقع خلال 24 ساعة القادمة – بإذن الله – من اليوم الخميس 1442/4/18هـ إلى صباح الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والصمان والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة المكرمة والجوف وجنوب شرق المدينة المنورة والكويت.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق

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