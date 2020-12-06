أمير الكويت يدعو مجلس الأمة للانعقاد

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشریعي السادس عشر وذلك بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020.

ونص المرسوم الأميري على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبین لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جمیع الدوائر الانتخابیة والتي أجریت یوم السبت 20 ربیع الآخر 1442 ھجريًا الموافق 5 من دیسمبر 2020م وبناء على عرض رئیس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: یدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشریعي السادس عشر صباح یوم الثلاثاء 30 ربیع الآخر 1442 ھجريًا الموافق 15 من دیسمبر 2020م.

مادة ثانیة: على رئیس مجلس الوزراء إبلاغ ھذا المرسوم إلى مجلس الأمة وینشر في الجریدة الرسمیة.

وكانت انتخابات مجلس الأمة التي جرت أمس أسفرت عن عدم فوز أي امرأة في المجلس الجديد فيما خسر 24 من المجلس السابق مقاعدهم ودخل 31 عضوًا جديدًا للمجلس فيما احتفظ 19 نائبًا بمقاعدهم من بينهم رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم.

والمعروف أن الكويت مقسمة إلى 5 دوائر ويتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الـ50 من الدوائر الخمس بواقع 10 أعضاء لكل دائرة.

وفي سياق آخر تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح باستقالته لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أمر أمير الكويت بتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.