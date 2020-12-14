أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

المواطن - متابعة

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، وضع اللمسات الأخيرة في وقت متأخر من ليل أمس على التشكيلة النهائية لحكومته الجديدة.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر الإعلان عن التشكيلة الجديدة وأداؤها القسم أمام أمير البلاد اليوم، الاثنين، في قصر بيان.

وسيعقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الساعة الواحدة ظهرًا في قصر السيف وذلك قبل حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة المقررة غدًا الثلاثاء.

وأضافت أن الشيخ صباح الخالد التقى، مساء أمس الأحد، بالوزراء الخارجين من تشكيلة حكومته الجديدة، حيث قدَّم لهم الشكر على ما بذلوه من عطاء خلال فترة تحمّلهم مسؤولية العمل الوزاري.

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