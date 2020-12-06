أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

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تقدم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح باستقالته لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، في بيان لها: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى: تقبل استقالة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

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