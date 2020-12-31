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أمير عسير يدشن منصة أمن للربط بين الإمارة والشرطة إلكترونيًا
تقدم إحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين

أمير عسير يدشن منصة أمن للربط بين الإمارة والشرطة إلكترونيًا

2020/12/31
الساعة 10:51 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير عسير يدشن منصة أمن للربط بين الإمارة والشرطة إلكترونيًا
المواطن- أبها

دشن الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، منصة نظام “أمن” وذلك بحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز بن صالح المغلوث، ومدير فرع مركز المعلومات الوطني الرائد سعود يحيى الشهراني، ومدير شعبة الاتصالات وتقنية المعلومات بشرطة المنطقة الرائد فيصل بن محمد البارقي، وذلك في مكتبه بمقر الإمارة.

واطلع الأمير تركي بن طلال على آلية عمل المنصة التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وتيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعد نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونياً من خلال تمكين المختصين بوكالة الشؤون الأمنية بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونياً وبشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، وكذلك توفير خاصية البحث والاستعلام عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، إضافةً إلى عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين.

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