أهالي حفر الباطن : محمد بن سلمان قدوتنا وننتظر لقاح كورونا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عبّر عدد من أهالي محافظة حفر الباطن عن فخرهم واعتزازهم بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بعد أن تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مؤكدين بأن ذلك أعطاهم دافعًا معنويًا لأخذ اللقاح حال وصوله للمحافظة.

وقال المواطن مشعان العنزي: “إن أخذ ولي العهد لقاح كورونا يعتبر أمرًا محفزًا ومطمئنًا للمواطنين وبإذن الله سنحذو حذوه، مؤكدًا أن المملكة كانت دائمًا تجعل صحة المواطن من أولوياتها”.

وأضاف أحمد الفريدي: “بعد أن رأينا تلقي ولي العهد جرعة اللقاح حفّزنا للحصول عليه، وبإذن الله سأكون من أوائل الذين يتلقون اللقاح في حفر الباطن”.

وأشار ثامر المويس أن المملكة دائمًا سباقة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، بل حتى المخالف لنظام الإقامة، وهذا الأمر غير مستغرب على ملكنا وولي العهد، والدليل على ذلك شاهدنا ولي العهد وبعض مسؤولي الدولة خلال تلقيهم اللقاح؛ مما أعطانا حافزًا كبيرًا.

ويقول المواطن صالح البادي: يكفينا فخرًا بأن ولي العهد محمد بن سلمان أخذ اللقاح وهو قدوة للجميع، وأنصح نفسي وإخواني بأخذ اللقاح.

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