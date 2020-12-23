أهداف منصة إحكام وطريقة تقديم طلب تثبيت ملكية العقارات

قالت منصة إحكام إنها توحد جهود الجهات ذات العلاقة لتثبيت ملكية العقارات غير مكتملة الإجراءات.
#منصة_إحكام هي منصة الكترونية ، وحدت جهود الجهات ذات العلاقة لتثبيت ملكية العقارات الغير مكتملة الاجراءات.
يمكنك استخدام المنصة وتقديم طلبك.
عبر:https://t.co/nwVmrEMSTB#اثبت_عقارك_بإحكام pic.twitter.com/Vh5S9bpFV3
— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 23, 2020
وأوضحت المنصة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن استخدام إحكام وتقديم الطلب عبر الرابط التالي: هنا.
منصة إحكام هي الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهماتها، ومن اختصاصاتها النظر في طلبات التملك، والنظر في طلبات التعديل، والنظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، وأيضًا النظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.
وتهدف منصة إحكام إلى المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.
تعليق واحد
ابو ريان بني مالك
طيب بيت شعبي ماينفع للسكن نهائي وعداد الكهرباء باسمي من عشرات السنين ومعاي شركاء في البيت اخواني واخواتي كيف اقدم
مزارع نفس المشكله معاي شركاء ولا راح يتنازلون نهائي
يطلبون القسمه في المزارع والأراضي والبيوت كيف افعل لان بعض المزارع عليها ابار والبعض لايوجد يعني لابد ان يكون شريكك في كل كبيره وصغيره طيب من يدفع الرسوم الخاصه بالرفع المساحي كل ماتكلم احد منهم يقلك تصرف كيف اتصرف ماهو الحل والله ماعندي فلوس ادفع حق المكتب الهندسي
هذا الشرح في منطقه بني مالك الحجاز جنوب الطائف تبعد عن الطائف حوالي 120 ك م مكتب هندسي واحد واغلب اوقاته مقفل
بعض المزارع والأراضي لايمكن الذهاب اليها بالسياره لايوجد طريق
نامل ان تشوفون لنا حل والله اغلب الاملاك في الديره كلها معروفه لمن ومن من ورثها وكلا في حاله بالذات عندنا بالقريه واصلا الديره ماعاد فيها سكان يمكن القريه اللي تتبع لي الان شخص واحد فقط ساكن
الناس هاجرت المدن من اجل الجامعات والكليات والوظائف
بني مالك تحتاج الى جامعه وكليات