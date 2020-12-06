أهم المناطق السياحية في تونس

تونس الخضراء من أكثر الدول العربية التي يحبها الكثير ويبحثون عن أهم المناطق السياحية في تونس والتي لابد من زيارتها أثناء الذهاب إلى تونس حيث تعتبر من الدول السياحية التي يذهب لها الكثير.

تونس الخضراء

تعتبر دولة تونس من دول المغرب العربي، وهما عبارة عن مجموعة من الدول العربية تقع في شمال أفريقيا والتي تعتبر من أكثر الدول العربية التي يذهب لها الكثير من السياح والزوار من جميع دول العالم، فيأتي لها الكثير من الناس من أنحاء العالم لزيارتها فلا فارق لهم أن الدولة بعيدة عنهم.

يأتي لها السياح ويمكثون فيها لأكثر من أسبوعين، حيث أن أسبوع واحد أو أقل من أسبوع لا يكفي لزيارة تونس والتجول فيها وزيارة جميع الأماكن السياحية التي تشتهر بها تونس، حيث تمتلك تونس العديد من الأماكن السياحية والمعالم التي لا يمكن تفويت زيارتها بالكامل.

من الجدير بالذكر أن لتونس دور تاريخي كبير منها ما حدث في العهد الفينيقي والقرطاجي والأمازيغي والوندالي والروماني، وكان الرومان قديمًا يطلقون عليها اسم أفريكا، وعندما قام المسلمون بفتح تونس في القرن السابع الميلادي أسسوا مدينة القيروان في 50 للهجرة، وفي العهد العثماني أطلق عليها “الإيالة التونسية”.

قام الفرنسيون باحتلال تونس من عام 1881 وحتى عام 1956، بعد ذلك حصلت تونس على الاستقلال، وبعد مرور عام وفي 1957 أعلن قيام الجمهورية التونسية، وكان أول رئيس لها هو الحبيب بورقيبة.

مساحة تونس

موقع تونس المتميز جعلها واجهة سياحية عالمية وشهيرة لجميع سياح الدول العربية والأجنبية، حيث يحدها من الشرق ومن الشمال البحر المتوسط، ومن جهة الغرب نجد الجزائر ومن الجنوب الشرقي نجد ليبيا لذلك فهي تعتبر منها جزء ساحلي مليئة بالشواطئ الخلابة والجاذبة للسياح في جميع الفصول تقريبًا.

عاصمة تونس هي أيضًا مدينة تونس وتبلغ مساحتها حوالي 163.610 كم مربع، أما بالنسبة لعدد سكان تونس يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، وفي العام الواحد يذهب إلى تونس حوالي 8 مليون سائح من جميع دول العالم يأتون يتمتعون بجميع عوالم والأماكن السياحية التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في تونس.

أهم المناطق السياحية في تونس

تعتبر تونس كما قلنا من أشهر وأفضل الدول الأفريقية في السياحة والأكثر زيارة حول العالم، لذلك فهي تمتلك العديد من المناطق السياحية والمعالم التي تجذب السياح لها، ويذكر لنا موقع المواطن أهم هذه المناطق ومنها:

العاصمة تونس

من أكثر المناطق زيارة في تونس، ويطلق عليها تونس الخضراء، تمتلك هذه المدينة الكثير من العوامل والأسباب التي تجلها الأكثر زيارة في تونس، حيث تمزج بين السياحة والترفيه والثقافة والتاريخ والسياحة الشاطئية ففي تونس العاصمة يمكنك زيارة الشواطئ الخلابة وبعض الجوامع والأماكن الشهيرة.

صفاقس

تعتبر صفاقس من المدن الشعبية التي توجد وتشتهر في تونس، ولكن بالرغم من أنها منطقة شعبية ولكنها من الأماكن السياحية أيضًا، حيث يذهب لها الكثير من الناس التي تفضل البعض عن صخب ورغد المدن حيث بها مزارات شعبية وأماكن ومباني عريقة ومقاهي وأسواق بأسعار مناسبة.

مدينة سوسة

تعتبر من أشهر المدن في تونس، هي عبارة عن منتجع سياحي كبير وشهير هناك، به العديد من الشواطئ والأماكن التاريخية والثقافية، حيث يطلق عليها الناس لؤلؤة الساحل نظرًا لجمالها وجوها الممتع ورمالها الناعمة بجانب العديد من الفنادق التي تمزج بين التراث العثماني والحضارة الفينيقية القديمة.

قرطاج

مدينة قرطاج تعد قلب البحر المتوسط، تعتبر من أفضل اماكن تونس السياحية، وتمتلك مدينة قرطاج المطار الرئيسي لتونس، وبها العديد من الأماكن السياحية التي تمزج بين العصر الروماني والمسيحي والإسلامي، وبها معالم سياحية هامة مثل حي المنازل الرومانية، ومتحف قرطاج، وغيره.

الشواطىء السياحية في تونس

من أهم المناطق السياحية في تونس أيضًا هما مجموعة من الشواطيء والمناطق السياحية التي يقضي فيها الكثير من الزوار العطلة الصيفية، ومنها:

شاطئ الحمامات

يعتبر شاطئ الحمامات هو الواجهة الرئيسية للمناطق السياحية الصيفية في تونس، فيتميز بجو رائع وجميل خاصةً في فصول الصيف والربيع، يتجه له محبي السباحة وممارسة الرياضيات المائية، ونجد حوله الكثير من المطاعم والمحلات التي تبيع الهدايا التذكارية والمقاهي.

جزيرة جربة

تقع هذه الجزيرة على بعد خمسة كيلومتر فقط قبالة الساحل الجنوبي التونسي حيث تتميز بالعديد من الشواطئ الرملية والتي تعتبر واجهة سياحية صيفية للعديد من السياح والمصيفين، تتميز بالرمال الناعمة المنحدرة والمناخ المتوسط المعتدل.

تكلفة السياحة في تونس

بعد التعرف على أهم المناطق السياحية في تونس يجب أن نتعرف على التكلفة التي تحتاجها في زيارتك لتونس وزيارة العديد من معالمها ومناطقها السياحية الشهيرة، حيث أن تكلفة زيارة تونس ببعض المعالم والذهاب إلى الشواطئ ليست مكلفة ومرتفعة بل هي مناسبة للزيارات العائلية والشبابية.

فعلى سبيل المثال زيارة مدينة الحمامات والشواطئ الخاصة بها تتكلف حوالي من 70 إلى 120 دولار في الليلة الواحدة والتي تعتبر هذه الأسعار خاصة بالشاليهات والشقق الفندقية، والتي تبلغ حوالي 700 دولار في الأسبوع الواحد، وتعتبر هذه المنطقة من أقل المناطق في التكلفة في مدينة تونس.

وإذا تحدثنا عن الأسعار المرتفعة فسوف نتحدث عن أسعار الفنادق ذات الخمس نجوم، والتي تقع في المناطق الرئيسية مثل تونس العاصمة أو قرطاج، حيث تتخطى الليلة الواحدة حوالي 120 دولار في الليلة، أما بالنسبة للمنتجعات السياحية الفاخرة ترتفع أسعارها إلى 250 دولار في الليلة الواحدة.

وبخصوص الطعام والوجبات في تونس فهي غير مكلفة تمامًا فتبدأ من 10 إلى 40 دولار على حسب نوع الطعام.

معلومات عن تونس

قبل الذهاب إلى تونس وزيارة أهم المناطق السياحية في تونس يجب معرفة بعض المعلومات الرئيسية، وهي:

موقع تونس : شمال أفريقيا.

: شمال أفريقيا. عاصمة تونس : مدينة تونس.

: مدينة تونس. عملة تونس : دينار تونسي TND.

: دينار تونسي TND. لغة تونس: اللغة العربية.

اللغة العربية. توقيت تونس المحلي : (GMT+1).

: (GMT+1). رمز هاتف تونس الدولي : +216.

: +216. مطار تونس الرئيسي: مطار تونس قرطاج الدولي.

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