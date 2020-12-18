أول تداعيات خروج الأهلي من كأس الملك .. الاتحاد يُراقب السومة

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن اللاعب السوري عمر السومة أصبح في طريقه لمغادرة النادي الأهلي في يناير المقبل، بعدما لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الراقي من أجل تجديد العقد.

وقال رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية إن السومة لم يصل لاتفاق مع إدارة الراقي حيث يُفضل اللاعب السوري دخول الفترة الحرة، كونه لديه العديد من العروض الرسمية منها عرض مُغرٍ من نادي الاتحاد، الذي يفوق عرض الراقي ماليًا.

الهلال مُرشح لضم السومة من الأهلي

وكان اسم السومة مؤخرًا ارتبط بالانتقال لنادي الهلال في يناير في حال دخل الفترة الحرة ولم يُجدد للراقي.

أحداث مباراة الراقي والعين

وفي وقت سابق، ودع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد الخسارة من نادي العين بثنائية دون رد ضمن مباريات دور ثمن النهائي للبطولة.

وخلال الشوط الأول من المباراة، لم يظهر الراقي بالصورة المُرضية لجماهيره كما أن نادي العين خلق العديد من الفرص، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى لعدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، كشر نادي العين عن أنيابه حتى تمكن الفريق العيناوي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جيترسون دوس سانتوس بالدقيقة الرابعة والستين. وبعدها بسبع دقائق، أضاف العين الهدف الثاني عبر اللاعب فيليب براداريتش بالدقيقة الحادية والسبعين من ركلة جزاء. وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-0 ليودع كأس الملك، ويواجه العين فريق النصر في دور الثمانية خلال الفترة المقبلة.

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