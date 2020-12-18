أول تعليق من ليفاندوفسكي بعد الفوز بجائزة The Best

المواطن - محمد سمعه

أبدى المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني سعادته الغامرة وذلك بعد تتويجه بجائزة The Best وهي جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا للمرة الأولى في مسيرته عن عام 2020.

وغرد اللاعب البولندي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “سأكرر ما قلته منذ فترة، لا تتوقف أبدًا عن الحلم، شكرًا جزيلًا على هذه الجائزة التي استقبلتها هذه الليلة”.

وجاء تتويج اللاعب البولندي بالجائزة بعد فوزه بـ 5 بطولات مع بايرن ميونخ في موسم 2019/2020 حيث تُوج بـ دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني.

وكان اللاعب ليفاندوفسكي تُوج كهداف للدوري الألماني بموسم 2019/2020 برصيد 34 هدفًا، وتُوج أيضًا هدافًا للقب كأس ألمانيا برصيد سبعة أهداف. ليفاندوفسكي يهزم ميسي ورونالدو في نتيجة التصويت ونال النجم البولندي الجائزة بعد تفوقه في التصويت على كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو. مانويل نوير أفضل حارس في العالم جدير بالذكر أن الحارس الألماني مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا تُوج بجائزة أفضل حارس بالعالم عن عام 2020 وهي الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. ونال نوير الجائزة بعد تفوقه في التصويت على الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، والسلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني. وفاز المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل مدرب في العالم من الفيفا متفوقًا على المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز الإنجليزي والألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ.

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