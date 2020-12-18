أول زعيم أوروبي يصاب بفيروس كورونا بعد يوم من لقاء ماكرون

المواطن - متابعة

بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي إيغور ماتوفيتش اليوم الجمعة أن الفحوصات الطبية أكدت إصابته بالفيروس المستجد.

ونشر ماتوفيتش على حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورة تظهر نتيجة فحصه الإيجابية، وقدم اعتذاره إلى مواطني البلاد عن الأخطاء التي ارتكبها في تعامله مع الجائحة.

كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء، السلوفاكية فيرونيكا ريميشوفا، في حوار مع إذاعة Rádia Expres أنها ستدخل الحجر الصحي على خلفية هذه الأنباء، مشيرة إلى أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء سيضطرون إلى اتخاذ خطوة مماثلة، كما ستطال إجراءات الحجر عددًا من المشرعين على رأسهم رئيس البرلمان بوريس كولار.

ومن بين المسؤولين الذين دخلوا الحجر الصحي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوشتا.

كما دخل الحجر الصحي أيضًا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا (70 عامًا)، وقد صافح ماكرون الاثنين الماضي، ما وصفه قصر الإليزيه لاحقًا بـ “الخطأ المؤسف”.

من جهة أخرى أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أنه غير مصاب بكورونا، بعد أن اضطر عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين إلى دخول الحجر الصحي، إثر إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.

وكان ماكرون شارك في القمة الأوروبية التي استضافتها بروكسل قبل أسبوع بحضور عدد كبير من زعماء القارة الأوروبية.

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