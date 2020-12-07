أول قرار من الأهلي بعد تأكد غياب السومة عن مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي أول قرار وذلك بعد تعرض اللاعب السوري عمر السومة لـ أزمة صحية، وتأكد غيابه عن مواجهة نادي النصر يوم السبت المقبل بالجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما ذكره الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” فإن إدارة الراقي قررت قيام جميع أفراد الفريق من لاعبين وجهازين فني وإداري بعمل فحوصات فيروس كورونا المستجد عصر اليوم الاثنين بمقر النادي في جدة.

لا بديل لـ السومة في الأهلي

وسيكون غياب السومة مصدر قلق وأزمة للاعبي الراقي، خاصة بسبب عدم وجود البديل المناسب للمهاجم السوري صاحب الـ31 عامًا، بجانب أن الراقي مطالب بتحسين النتائج بعد خسارته المفاجئة من نادي ضمك أول أمس السبت بنتيجة 4-3 بالجولة السابعة.

أزمة بين كيال وفلادان

كذلك الأزمة الثانية التي عانى منها الأهلي، هي التي حدثت بين طارق كيال المشرف العام على الكرة بالراقي والمدرب الصربي فلادان، خاصة أن الأخير لا يريد العمل مع كيال وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية.

أيضًا أزمة أخرى تهدد إدارة الراقي في حال الخسارة من النصر، وهي ضعف فرص الراقي في المنافسة على لقب دوري المحترفين، إضافة لاقتراب طارق كيال من مغادرة قلعة الراقي بسبب الأزمات الإدارية التي حدثت في الفريق مؤخرًا.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

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