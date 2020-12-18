أول قرار من النصر بعد احتكاك حمد الله مع الغنام

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحفية عن أول قرار سيتخذه نادي النصر بعد احتكاك اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله مع زميله سلطان الغنام وذلك خلال مباراة الرائد في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبحسب ما ذكرته الزميلة “الرياضية” فإن حسين عبدالغني المدير التنفيذي في النصر سيعقد اجتماعًا مع مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الكروي الأول وذلك تمهيدًا لتوقيع عقوبة إما مالية أو إدارية على اللاعب المغربي.

وكانت عدسات الكاميرا، عرضت لقطة اشتباك بالأيدي بين اللاعب المغربي والغنام، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة النصر والرائد.

تفاصيل الاحتكاك بين اللاعبين

وبدأ الاشتباك عندما اقترب اللاعب المغربي من سلطان الغنام، ودفعه بكتفه لكن الغنام اعترض ودفعه بيده ليعود اللاعب المغربي ويمسكه بقوة من رقبته، ويزداد التوتر بينهما.

وفي السياق ذاته، علق الخبير التحكيمي عبدالرحمن الزيد على لقطة اشتباك المغربي عبدالرزاق حمد الله مع زميله سلطان الغنام.

وتحدث الزيد الخبير التحكيمي للقنوات الرياضية السعودية قائلًا: “لا يوجد سلوك مشين في لقطة الغنام وزميله المهاجم المغربي، كان الحكم سيطرد اللاعبين لو حصل ضرب بينهما أو بصق، ولكن هذا مجرد تدافع طبيعي ويجب على الحكم في هذه الحالة تنبيه اللاعبين فقط وهذا هو القانون”.

وأتى كلام الزيد عكس كلام أحمد الوادعي المحلل التحكيمي لـ صحيفة “الجزيرة” الذي قال : “كان يجب طرد حمد الله بعد سلوكه المشين، الذي مارسه مع سلطان الغنام، وأيضًا البطاقة الصفراء للغنام بسبب السلوك غير الرياضي، حكم الفيديو كان الواجب عليه إبلاغ الحكم بتلك المخالفة.

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