إحصائية إيجابية تدعم الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الماضية.

الاتحاد ينتفض ويتجنب الخسارة

وتلقى الاتحاد هزيمة واحدة فقط خلال آخر 16 مباراة خاضها ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن خسر في 3 مواجهات متتالية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الفوز 6 مرات، وتعادل في 9 مواجهات، وهُزم مرة واحدة أمام الاتفاق بنتيجة 2/1 في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

العميد في دوري محمد بن سلمان

ويحل العميد ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة قبل مباراة اليوم، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

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