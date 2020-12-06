إحصائية مميزة للمارد الأحمر بعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي، بتتويج المارد الأحمر بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، في مباراة كانت أُقيمت على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

ومنذ انطلاق بطولة كأس مصر في عام 1928، أصبح فريق طلائع الجيش الفريق رقم 13 الذي ينتصر عليه الأهلي في المباريات النهائية لبطولة الكأس.

وسبق لـ الأهلي أن فاز في المباريات النهائية لـ كأس مصر على كل من الزمالك والترسانة والإسماعيلي والسكة الحديد وغزل المحلة والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، كما فاز على الترام والقناة والمقاولون العرب وأسوان والمنصورة، وانضم لهم مؤخرًا فريق طلائع الجيش.

الثلاثية تتحقق في مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي

وبعد نهاية مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه وبعد غياب دام 13 عامًا، وذلك عقب التتويج ببطولة كأس مصر أمس السبت.

وحقق الأهلي رقمًا قياسيًا، حيث استطاع تحقيق الثلاثية وهي التتويج بالدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر في ثلاث مناسبات وكانت في مواسم 2005/2006 و 2006/2007 ثم موسم 2019/2020.

وقبل التتويج بـ كأس مصر، كان المارد الأحمر هزم مواطنه وغريمه التقليدي نادي الزمالك يوم 27 نوفمبر الماضي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي وبدون حضور جماهيري.

الأهلي المصري يعود للتتويج الإفريقي بعد غياب 7 سنوات

ونجح الأهلي، في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك بعد غياب دام سبع سنوات منذ التتويج بالبطولة في عام 2013 على حساب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسيواجه الأهلي، فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة 18 ديسمبر الجاري في القاهرة على بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكان نهضة بركان تُوج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية بعد الفوز على حساب نادي بيراميدز المصري بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أُقيمت في المغرب.

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