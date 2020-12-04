إدارة الأهلي تستجيب لطلب فلادان وتحدد أول الراحلين

المواطن - محمد سمعه

استجابت إدارة الأهلي لطلب المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش وذلك بتحديد أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الراقي قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وطلب فلادان رحيل اللاعب الألماني ماركو مارين، وذلك بسبب عدم الإعجاب بمستواه الفني، حيث بدأت إدارة الراقي في التخطيط لبيع اللاعب الألماني وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

سنة ونصف حتى نهاية عقد ماركو مارين

وكان ماركو مارين انضم إلى الراقي في يناير 2020، قادمًا من نادي النجم الأحمر الصربي، ويتبقى في عقده نحو سنة ونصف لينتهي بنهاية موسم 2021/2022.

يذكر أن الراقي يستعد لمواجهة فريق ضمك غدًا السبت في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يحتل المركز الثالث

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بعد الفوز على الفيصلي بالجولة السادسة.

يذكر أن أسم السوري عمر السومة، كان ارتبط بالرحيل عن الراقي والانضمام لنادي الهلال في يناير المقبل.

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