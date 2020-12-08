إدارة التعاون تشكو الحكم شكري الحنفوش

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي التعاون اعتراضها على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم الأخيرة ضد التعاون، والتي كان يُديرها الحكم شكري الحنفوش.

مصادر #الديوانية: إدارة نادي #التعاون تتقدم بشكوى رسمية ضد الحكم " شكري الحنفوش"، وتتطالب بعدم قيادته لمباريات التعاون مستقبلا. pic.twitter.com/RKepa5XzsW — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020

التعاون يشكو الحنفوش:

وتقدمت إدارة نادي التعاون بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الحكم شكري الحنفوش، وطاقم حكام تقنية الفيديو الـVAR لمباراة فريقه ضد الباطن، وذلك اعتراضًا على الأخطاء التحكيمية التي صاحبت هذه المواجهة.

ولفتت مصادر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، إلى أن الإدارة طالبت في الشكوى التي تقدمت بها بعدم تكليف شكري الحنفوش بقيادة أي مباراة للفريق الأول لكرة القدم مستقبلًا.

التعادل يحسم المباراة:

ولعب الباطن ضد سكري القصيم، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وشهدت العديد من الأخطاء التحكيمية.

ورفع سكري القصيم رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن إلى 8 نقاط في المركز الـ11.

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