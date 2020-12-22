إشادة بمستوى الهلال في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نال مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إشادة من النقاد الرياضيين في برنامج “الديوانية” المذاع على القنوات الرياضية السعودية.

الزعيم يفوز بثلاثية:

ولعب القادسية ضد الزعيم على ملعب الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الأزرق بثلاثية مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد المباراة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 22 نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة.

الهلال يخطف الأنظار:

وقال حمد الدبيخي: “الدوري لا يوجد بِه رؤية لتحليل فني واضح.. وأكبر دليل ما حدث في مباريات الكأس من خروج الأندية الكبيرة أمام أندية أقل منها.. ونادي الهلال يمتلك جودة في اللاعبين”.

وتابع الدبيخي تصريحاته قائلًا: “لم أسبق أن شاهدت الهلال يخسر مباراتين متتاليتين إلا في هذا الموسم.. وأي فريق يواجهه يفكر بالدفاع باستثناء الفتح في هذا الموسم”.

وأشاد بالمدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وقال: “كرة القدم لاعبين، والمدرب يأتي في المقام الثاني.. ورازفان لن يرضى بتدريب نادٍ أقل فنيًّا من الزعيم”، وقال أحمد الفهيد: “الأزرق فاز لأن رازفان استوعب أن التدوير لا يجب أن يكون هو الهم الأول”.

وتحدث خالد الزيد قائلًا: “الهلال انتصر لأنه لعب بالتشكيل المثالي.. ورازفان غير قناعاته”، وقال فيصل الجفن: “أخجل أن أنتقد الزعيم، والقياس على وضع الفريق ليس بخسارة مباراة أو انخفاض المستوى .. التقييم في تحقيق البطولات”.

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