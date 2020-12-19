إشادة خاصة لـ محمد شريف بعد هدفيه بلقاء الأهلي ضد غزل المحلة

المواطن - محمد سمعه

نال اللاعب المصري محمد شريف، لاعب الأهلي، إشادة كبيرة بسبب مستواه المميز في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة التي أُقيمت أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020/ 2021.

ونجح محمد شريف في إحراز هدفين للمارد الأحمر في المباراة، حيث أشاد جمهور الأهلي بأدائه، مطالبين بأن يظل في التشكيل الأساسي؛ وذلك بسبب هبوط مستوى المهاجم مروان محسن مع المارد الأحمر بالفترة الأخيرة.

وكانت مباراة الأهلي وغزل المحلة أُقيمت أمس على ملعب الأهلي We السلام في مدينة القاهرة.

الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد غزل المحلة:

وبدأ المارد الأحمر المباراة، بضغط هجومي قوي سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، وذلك في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني:

ومع بداية الشوط الثاني، كشر الأهلي عن أنيابه حتى تمكن محمد شريف من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر بالدقيقة الخمسين بعد مراوغة مميزة لحارس غزل المحلة.

وظل المارد الأحمر يُقاتل وذلك لإضافة الهدف الثاني حتى تمكن اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا من إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي بالدقيقة السبعين.

ووسط وجود محاولات من فريق غزل المحلة لإحراز الهدف الأول له، تمكن محمد شريف من إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي أفشة.

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد نهاية مباراة الأهلي ضد غزل المحلة ست نقاط في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري.

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