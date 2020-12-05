إصابات كورونا في إسبانيا تتجاوز الـ 1.68 مليون حالة

المواطن - متابعة

تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.68 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم السبت، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد بلغ 46 ألفاً و252.

ووصل عدد المتعافين من الإصابة بمرض “كوفيد19-” الذي يسببه الفيروس، إلى 150 ألفاً و376.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 44 أسبوعاً.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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