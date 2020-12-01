إصابة بطل العالم في الفورمولا 1 لويس هاميلتون بفيروس كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أثبتت اختبارات لويس هاميلتون إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد فوزه بسباق جائزة البحرين الكبرى.

ودخل بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات في عزل صحي بعد الإعلان عن نتائجه الإيجابية صباح الثلاثاء، وسيغيب عن السباق التالي المزمع عقده في البحرين.

وأكد بيان الفورمولا 1 الأنباء ببيان جاء فيه: أثبت الاختبار الإلزامي قبل السباق أن لويس هاميلتون إيجابي لـ كوفيد-19، ووفقًا للبروتوكولات سيخضع للعزل الصحي.

وكان قد أُصيب لويس هاميلتون البالغ من العمر 35 عاماً بأعراض خفيفة صباح الاثنين وخضع لـ 3 اختبارات، أكد اثنان منهما إصابته، وقالت مصادر مقربة منه إنه بصرف النظر عن الأعراض الخفيفة التي يعاني منها فهو يتمتع بلياقة وبصحة جيدة.

وبذلك يعد لويس هاميلتون ثالث سائق يُصاب بفيروس كورونا بعد إصابة سيرجيو بيريز الذي غاب عن سباق الجائزة الكبرى البريطاني، وأيضًا راسينج بوينت لانس الذي ثبت إصابته بعد جائزة إيفل الكبرى في أكتوبر.

ويُذكر أن هاميلتون فاز بسباق جائزة البحرين الكبرى هذا الأسبوع ليسجل بذلك انتصاره الـ 11 في عام 2020، لكن إصابته وانسحابه من السباق يعني أنه سيخسر الرقم القياسي الذي كان يستعد لتحطيمه ليتجاوز مايكل شوماخر وسيباستيان فيتيل من حيث تسجيل أكبر عدد من الانتصارات في عام واحد.

شارك الخبر