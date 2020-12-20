إصابة 3 لاعبين في الأهلي المصري بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الأهلي المصري اليوم الأحد عن إصابة 3 من لاعبي الفريق الكروي الأول به بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مواجهة فريق سونيديب من النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الثلاثي المصاب هم رامي ربيعة ومحمد مجدي ” أفشة” وعمرو السولية ولن يلحقوا ببعثة الأهلي التي تسافر إلى النيجر اليوم الأحد.

4 أفراد بالفريق الأول في الأهلي المصري مصابين بـ كورونا

وتأتي إصابة ثلاثي الأهلي بعد أيام من إعلان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إصابته بفيروس كورونا.

يذكر أن أفشة والسولية أحرزا هدفي الأهلي في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 27 نوفمبر الماضي، ليحقق المارد الأحمر لقبه التاسع في تاريخه بالبطولة.

وكان محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري أعلن أيضًا إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد جاءت نتيجة مسحته إيجابية، حيث كان من المفترض ترأسه للبعثة المسافرة إلى النيجر لكنه لن يسافر.

الأهلي يهزم غزل المحلة بالثلاثة

يذكر أن الأهلي فاز على غزل المحلة أول أمس الجمعة بالجولة الثانية من الدوري المصري بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

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