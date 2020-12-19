إطلاق اسم مارادونا على ملعب جديد في الأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير إعلامية في الأرجنتين إن اسم الأسطورة الكروية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا سيُطلق على ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” بالعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس.

وأشارت التقارير إلى أن عمدة منطقة بوينوس آيريس قرر إطلاق اسم دييغو أرماندو على الملعب تكريمًا له وكونه كان لاعبًا فريدًا.

وكان الملعب تم بناؤه خلال تسعينات القرن الماضي لفريقي خيمناسيا إسغريما وإستوديانتس، لكن تم تجديده بعد ذلك وافتُتح في عام 2003 ولم يستخدم بشكل كبير من قبل الفريقين.

ملعبان في الأرجنتين وإيطاليا يحملان اسم مارادونا

ويُعد ملعب ” أونيكو دي لا بلاتا” ثاني ملعب يحمل اسم الأسطورة الأرجنتينية بعد ملعب ” سان باولو” وهو ملعب فريق نابولي الإيطالي الذي شهد تألقًا لافتًا للنظر من قبل الأسطورة الأرجنتينية الراحلة مع فريق نابولي خلال الفترة من عام 1984 حتى 1991 ميلاديًا.

اعترافات خطيرة من طبيب الأسطورة الأرجنتينية

وفي وقت سابق، كشف الطبيب ليوبولدو لوك الطبيب الخاص بالأسطورة الكروية الأرجنتينية الراحلة دييغو أرماندو مارادونا، كواليس مثيرة للاهتمام عن الأيام الأخيرة في حياة النجم الكروي، وكيفية علاجه قبل وفاته يوم الأربعاء 25 نوفمبر الماضي.

واعترف الطبيب لوك في تصريحات نقلتها صحيفة La Gazzetta Dello Sport الإيطالية أنه لم يقصر في علاج دييغو أرماندو وأكد بأنه بذل قصارى جهده لعلاجه لكن الأسطورة الراحلة لم يكن يستجيب للعلاج ولم يهتم بصحته على حد وصفه.

وواصل الطبيب حديثه قائلًا بأنه عندما كان يحاول علاج مارادونا وإعطائه دوائه، كان الأسطورة يهدده بالضرب، مضيفًا أنه في مرة قفز عليه ليضربه بكل جدية بسبب إصرار الطبيب على منحه الدواء. وأضاف الطبيب أنه قام بكتابة وثيقة بإحضار سيارة إسعاف أمام منزل مارادونا لمتابعة حالته الصحية، لكن لم يستجيب أحد حسبما قال، مضيفًا أنه بريء من تهمة قتل الأسطورة الكروية الراحلة.

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