إطلاق مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية قريبًا

المواطن - الرياض

أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ إطلاق مؤسسة خيرية باسمه في وقت قريب.

وتم تدشين حساب مؤسسة تركي آل الشيخ على تويتر وأطلق الحساب أول تغريدة له منذ قرابة 5 ساعات بكلمة واحدة فقط باللغة الإنجليزية “soon” أي قريبًا.

وانهالت التعليقات التي تدعم هذه الفكرة وتبارك خطوة رئيس هيئة الترفية.

من جهة أخرى تم توثيق حساب الهيئة الوليدة عبر تويتر حيث حظي بمتابعة قرابة 20 ألف شخص في غضون ساعات.

في البداية قال محمد القصير : ” على البركة وجعلها في موازين أعمالك يا ابوناصر يارب ، وفاتحة خير وتوفيق عليك في الدنيا والأخرة .. كنت أتمنى كرأي شخصي متواضع أن يكون اسمها الأخير ( الإنسانية ) بدلاً عن (الخيرية ) فهو أعمق وأكثر شمولاً “.

بينما قال خالد الجريوي :” ماشاء الله تبارك الله.. عمل عظيم وخطوة مباركة لا حرمك الله الأجر . جعلك الله قدوةً لكلّ من لديه القدرة على البذل والعطاء لبث حب وفعل الخير وبناء التكافل الإجتماعي بشكل حقيقي . كل المجتمعات بحاجة ماسة لنماذج وقدوات تنويرية في كل مجال ”

بينما قال قاسم الزارع :”جزاك الله خير معالي المستشار وكتب أجرك وعافاك الله وشافاك وجميع المسلمين ”

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