إعدام سوداني اغتصب ابنته 20 مرة وأنجبت منه سفاحًا

المواطن - متابعة

قضت محكمة الأسرة والطفل في مدينة بورتسودان السودانية بإعدام سوداني شنقًا حتى الموت بعدما اغتصب ابنته البالغة من العمر 16 عاماً وإنجابها منه بحسب صحيفة النيلين السودانية.

وقال المتهم إن لديه 8 أطفال من البنين والبنات، والمجني عليها هي أكبرهم حيث أنجبها قبل أن يتزوج والدتها، معترفًا بأن الشيطان سول له ذات ليلة أن يعتدي عليها.

من جهتها، قالت المجني عليها إنه بينما كانت نائمة في ساعة متأخرة من الليل، أحست بأن شخصًا يستلقي خلفها وشرع في ملامسة مناطق العفة لديها، ثم قام بضربها وتهديدها ما لم تطاوعه فيما يريد.

وبحسب الصحيفة السودانية، أضافت أنها أعادت النظر في تلك اللحظة مرة أخرى لكي تتأكد من أن الفاعل هو والدها أم لا وأنها في حلم أم حقيقة، مشيرة إلى أنها تأكدت بأنه والدها، حيث عاد إلى سريره بعد فعلته الشنيعة وكأن شيئاً لم يحدث.

وأكدت المجني عليها بأنه اغتصبها أكثر من 20 مرة، بينما كان إخوتها ووالدتها نائمين، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلاً من والدها.

إلى ذلك، قررت المحكمة إخضاع المجني عليها إلى التأهيل النفسي لمدة 3 أشهر بواسطة الأخصائية الاجتماعية والنفسية التابعة إلى المحكمة، حتى تخرج من هول الصدمة الكبيرة التي أصيبت بها وتعود إلى طبيعتها، وأن تندمج في المجتمع تدريجياً بفعل جلسات العلاج.

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