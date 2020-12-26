إعدام سوداني اغتصب ابنته 20 مرة وأنجبت منه سفاحًا

قضت محكمة الأسرة والطفل في مدينة بورتسودان السودانية بإعدام سوداني شنقًا حتى الموت بعدما اغتصب ابنته البالغة من العمر 16 عاماً وإنجابها منه بحسب صحيفة النيلين السودانية.
وقال المتهم إن لديه 8 أطفال من البنين والبنات، والمجني عليها هي أكبرهم حيث أنجبها قبل أن يتزوج والدتها، معترفًا بأن الشيطان سول له ذات ليلة أن يعتدي عليها.
من جهتها، قالت المجني عليها إنه بينما كانت نائمة في ساعة متأخرة من الليل، أحست بأن شخصًا يستلقي خلفها وشرع في ملامسة مناطق العفة لديها، ثم قام بضربها وتهديدها ما لم تطاوعه فيما يريد.
وبحسب الصحيفة السودانية، أضافت أنها أعادت النظر في تلك اللحظة مرة أخرى لكي تتأكد من أن الفاعل هو والدها أم لا وأنها في حلم أم حقيقة، مشيرة إلى أنها تأكدت بأنه والدها، حيث عاد إلى سريره بعد فعلته الشنيعة وكأن شيئاً لم يحدث.
وأكدت المجني عليها بأنه اغتصبها أكثر من 20 مرة، بينما كان إخوتها ووالدتها نائمين، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلاً من والدها.
إلى ذلك، قررت المحكمة إخضاع المجني عليها إلى التأهيل النفسي لمدة 3 أشهر بواسطة الأخصائية الاجتماعية والنفسية التابعة إلى المحكمة، حتى تخرج من هول الصدمة الكبيرة التي أصيبت بها وتعود إلى طبيعتها، وأن تندمج في المجتمع تدريجياً بفعل جلسات العلاج.
7 مشاراكات
غير معروف
هع
غير معروف
هههههعععععععععععغغغغغغغععععغععغغغغغغغ عنده عداوات بينه وبين زوجته وأهلها ويتوقع إنه قرر بهذا الأنتقام وألعالم الٱن غررريب وفيه نفسيات بسبب الأحداث وألظروف ألماليه وفي هذا ألزمن لازم تتوقع أي خبر بكل هدووووء وعاااااادي وألله لا يبلانا وأللهم لا شماته ⛔🎊💔🤭🙄🧐🤔🤨👹👺🌹😳🥳
غير معروف
تم الابلاغ عن الموقع بعد التاكد من كذبكم
ممحححح
احس القصه مفبركه يعني معقوله البنت ماحكت لامها
او خلال ال 20 مره معقوله البنت ماقدرت تدخل احد في الموضوع وتحمي نفسها الموضوع له احسه كذب
إحساس
احس القصه مفبركه يعني معقوله البنت ماحكت لامها
او خلال ال 20 مره معقوله البنت ماقدرت تدخل احد في الموضوع وتحمي نفسها الموضوع له احسه كذب
حسين الطاهر
نحن ليس ملائكة….. لكن الفعل لايشبهنا…. الخبر ناقص من اي شي … لاسماء ولا اسم المحكمة ولا الحي ولاحتي تاريخ…. لايوجد مصادر
شششش
ازاى يعنى 20 مرة وكلهم نايمين؟ ليه نايمين تحت البحر واللا عندهم طرش فى ودانهم؟ الموضوع شكله مريب