إعدام مصري اغتصب امرأة في المقابر أمام زوجها تحت تهديد السلاح

المواطن - متابعة

أسدلت مصر الستار على قضية شغلت الرأي العام لفترة طويلة بعدما أقدم شخص على اغتصاب امرأة أمام زوجها في المقابر تحت تهديد السلاح وبمساعدة 3 آخرين.

وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام المتهم الرئيسي في الواقعة التي حدثت في المقابر حيث كان الزوجان يبحثان عن “توك توك ” سرق من الزوج، كما قضت بالسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين متهمين في القضية.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر الماضي حيث قادت الأقدار الزوجين إلى المقابر بحثًا عن التوك توك المسروق لكنهما فوجئا بوجود 4 أشخاص تتراوح أعمار ثلاثة منهم بين 16-17 عامًا فيما كان الرابع (المغتصب) في سن الـ28 عامًا.

وقال المتهم الرئيسي في التحقيقات، والذي تبين أنه مسجل خطر، إنه لم يكن في وعيه التام بعد تناول الأقراص المخدرة حينما قام بجريمته.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها بإحالة المتهم الرئيسي الذي يدعى عبدالكريم غريب عبدالكريم وشهرته إسلام إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي – كإجراء قانوني فقط – وتم تحديد جلسة 14/12/2020 للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة وتم تأييد الحكم بعد موافقة المفتي.

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