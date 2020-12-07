إغلاق مطعم للوجبات السريعة في عسير يجهز الوجبات بسكن العمال

المواطن - حسن عسيري - أبها

ضبطت أمانة عسير ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة مطعمًا للوجبات السريعة وتطبيق عقوبة الإغلاق بحقه؛ بعد أن ضبط مراقبو الأمانة بأن العمالة تقوم بتجهيز الطعام في سكنهم.

بدوره، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تمت معاينة الموقع بمساندة الدوريات الأمنية، مضيفًا أنه تم ضبط مستودع وموقع لتجهيز الخلطات للمطعم، مبينًا أنه بعد معاينة المواد الأولية المستخدمة وجد أنها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أنه تم إتلاف 23.5 لترًا من الصوصات و 15 كجم من البودرة مجهولة المصدر، مضيفًا أنه عند قيام المراقبين الصحيين بمعاينة المنشأة تم الكشف عن استخدام الارتدادات الخلفية المخالفة للرخصة، مؤكدًا أنه تم تطبيق لائحة الغرامات البلدية على الموقع المخالف وتحرير محضر إتلاف للمضبوطات.

الجدير بالذكر، أن ‏أمانة عسير تعمل يوميًا في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها حرصًا منها على سلامة المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة بالمنطقة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم من خلال الجهود الميدانية للمراقبين أو البلاغات التي تستقبلها

الأمانة على رقم 940، وذلك لمتابعة المطاعم المُخالفة للاشتراطات البلدية والنظامية والصحية.

شارك الخبر