إغلاق 100 متجر تابع لشركة أبل الأمريكية

المواطن - متابعة

أغلقت شركة أبل الأمريكية، كافة متاجر التجزئة في ولاية كاليفورنيا ولندن وسط إجراءات إغلاق مشددة في تلك المدن، وذلك بشكل مؤقت وسط موجة إصابات عنيفة بفيروس كورونا.

وأعلنت الشركة، عن إغلاق كافة متاجر التجزئة التابعة لها في ولاية كاليفورنيا والبالغ عددها نحو 53 متجراً بعد يوم واحد من إغلاقات شبيهة في مدينة لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

كما أغلقت الشركة متاجرها في المكسيك والبرازيل، وقد انتقلت جميع هذه المواقع إلى خدمة الاستلام السريع من واجهة المتجر للطلبات الأسبوع الماضي.

واقترب عدد المتاجر المغلقة، من 100 متجر مغلق عند تضمين المتاجر التي أغلقت في ألمانيا وهولندا الأسبوع الماضي، مما يترك ما يقرب من خُمس مواقع الشركة مغلقة الآن في جميع أنحاء العالم.

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