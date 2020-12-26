إنجاز تاريخي لـ برونو فيرنانديز بـ مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنجازًا تاريخيًّا خلال مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد التي أُقيمت عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021.

وذكر الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد عبر “تويتر” أن برونو فيرنانديز ظهر في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي مع اليونايتد، ونجح خلالهم في المساهمة في 31 هدفًا.

وكان فيرنانديز سجل الهدف الثاني لليونايتد في شباك ليستر سيتي بالدقيقة الـ79 من عمر المباراة التي أُقيمت اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

أحداث مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد:

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر يونايتد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماركوس راشفورد بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعند حلول الدقيقة الحادية والثلاثين، تمكن اللاعب هارفي بارنيس من إحراز هدف التعادل في شباك الحارس الإسباني دايفيد دي خيا بالدقيقة الحادية والثلاثين. ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد، استمر ضغط فريق مانشستر يونايتد، أملًا في إحراز الهدف الثاني، حتى تمكن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الثمانين بعد تمريرة متقنة من اللاعب الأوروغوياني إدينسون كافاني. وفي ظل اعتقاد الجميع أن Manchester united في طريقه للفوز بالمباراة، نجح اللاعب جيمي فاردي في إحراز الهدف الثاني لـ ليستر سيتي بالدقيقة الـ86 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الإسباني آيوزي بيريز. ترتيب الفريقين بعد نهاية مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد: وأصبح رصيد اليونايتد بعد التعادل 27 نقطة بالمركز الثالث، بينما أصبح رصيد ليستر سيتي 28 نقطة في المركز الثاني. وقبل مباراة Manchester united وليستر سيتي، كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف نهائي كأس “الكاراباو” وهي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث سيتقابل الفريقين يوم السادس من يناير المقبل.

شارك الخبر