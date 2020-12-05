إنجاز جديد لـ الأهلي بعد ثلاثيته في شباك ضمك

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، الشوط الأول من مباراة ضمك بالجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين متفوقًا بثلاثية مقابل هدف.

ونجح الراقي في إحراز أول هدفين عبر اللاعب الغاني صامويل أوسو في الدقيقتين الـ12 والـ18، بينما سجل اللاعب إيميلو زيلايا الهدف الأول لـ ضمك بالدقيقة الخامسة والعشرين.

فيجسا يتألق في لقاء ضمك والأهلي

وقبل نهاية الشوط الأول بـ 10 دقائق، تمكن الراقي من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب ليوبومير فيجسا بالدقيقة الـ36.

وبهذه الأهداف، فإن الراقي أصبح النادي الوحيد في الدوري السعودي للمحترفين الذي يمتلك 3 لاعبين ساهموا في تسجيل 4 أهداف فيما فوق وهم الروماني ألكسندر ميتريتا الذي أحرز 5 أهداف، بينما سجل السوري عمر السومة 4 أهداف والغاني صامويل أوسو 4 أهداف.

وتُقام مباراة ضمك والراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

مباريات اليوم السبت في دوري محمد بن سلمان

جدير بالذكر أن السبت يشهد 3 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه ضمك النادي الأهلي، وسيلعب الباطن مع التعاون والفيصلي مع العين.

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