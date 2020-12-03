إنجاز مميز لـ رومارينيو بـ مباراة الشباب والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجح البرازيلي رومارينيو، مهاجم نادي الاتحاد، في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد أن سجل هدفًا في شباك نادي الشباب خلال مباراة اليوم الأربعاء بين الفريقين في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وحقق رومارينيو رقمًا مميزًا، حيث سجل على الأقل هدفًا في كل الأدوار الإقصائية مع العميد بالموسم الحالي من البطولة العربية.

وكان رومارينيو سجل هدفا في شباك العهد اللبناني بدور الـ32، ثم 3 أهداف في شباك نادي الوصل الإماراتي بدور ثمن النهائي، وهدفًا ضد نادي أولمبيك آسفي المغربي في دور الـ8 من عمر البطولة.

رومارينيو هداف البطولة العربية حتى الآن:

وسجل رومارينيو 6 أهداف حتى الآن في البطولة العربية ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

وفي وقت سابق، صدم فريد علي، الخبير التحكيمي بـ قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، حامد البلوي المدير التنفيذي بنادي الاتحاد وذلك بعد أن قال الأخير بأن ركلة الجزاء التي احتُسبت بـ مباراة الشباب والاتحاد اليوم في نصف نهائي البطولة العربية غير صحيحة.

وقال فريد علي خلال حديثه لـ قناة أبو ظبي الرياضية: “ركلة جزاء الشباب صحيحة، لوجود ركل على قدم نواف العابد من لاعب نادي الاتحاد”.

تصريحات نارية من المدير التنفيذي لـ الاتحاد:

وكان حامد البلوي، وجه تصريحات نارية، وذلك عقب تعادل فريقه مع نادي الشباب بنتيجة 2/ 2، اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” أبرز تصريحات حامد البلوي حيث قال: “لاعبو العميد لم يعلموا بمشاكل النادي مع الاتحاد العربي حول البروتوكول الصحي واختيار الملعب وغرفة خلع الملابس، نائب رئيس اللجنة الطبية قال بأن الغرفة تتسع لـ22 لاعبًا ونحن لم ندخل بهذا العدد لأنها غير مناسبة”.

وأضاف البلوي: “كنت أتوقع أن يكون هناك حكم أعلى فنيًّا من أداء الحكم أحمد الكاف، لقد تعرضنا لظلم تحكيمي بسببه، خاصة عندما احتسب ركلة جزاء لفريق الشباب وهي ركلة جزاء غير صحيحة، ولم يعد إلى تقنية الفيديو عندما سجل الشباب الهدف الثاني”.

وتابع البلوي: “كاريلي مستمر في الاتحاد، مجلس الإدارة يثق ثقة كبيرة في الجهاز الفني وفي عمله”.

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