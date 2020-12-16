إنذار نور الدين بن زكري بعد مباراة التعاون

المواطن - مروة نبيل

أشهر حكم مباراة ضمك والتعاون البطاقة الصفراء في وجه مدرب الفريق الضمكاوي، الجزائري نور الدين بن زكري بعد مواجهة الفريقين التي انتهت، قبل قليل.

حكم المباراة يُشهر البطاقة الصفراء تجاه مدرب #ضمك بن زكري بعد نهاية المباراة.#ضمك_التعاون pic.twitter.com/mSAE7nl9Cm — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

إنذار نور الدين بن زكري

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو ظهر من خلاله توجه نور الدين بن زكري للحكم بعد نهاية المباراة والاعتراض، ما دفعه لإشهار البطاقة الصفراء وتدخل لاعبي فريقه وأبعدوه.

وانتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد التعاون في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

ضمك ضد التعاون

وكان الشوط الأول من مباراة ضمك ضد التعاون الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، قد انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف سجله سيدريك أميسي، وشهد طرد لاعبه ياسين برناوي.

وحاولت كتيبة نور الدين بن زكري استغلال النقص العددي في صفوف التعاون خلال أحداث الشوط الثاني، ولكنها فشلت، حيث عزز تاوامبا تقدم فريقه، وقلص زيلايا الفارق في الدقائق الأخيرة، إلا أنه فشل في إنقاذ ضمك.

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