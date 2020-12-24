إيسكو يُحقق رقمًا مميزًا مع الريال

المواطن - مروة نبيل

حقق نجم الريال، الإسباني إيسكو رقمًا مميزًا بعد فوز المرينغي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة، مساء أمس الأربعاء.

الريال ضد غرناطة

ولعب الريال ضد غرناطة ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، سجلهما؛ كاسيميرو وكريم بنزيمة في الدقيقتين 57 و94.

ورفع الريال رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد المتصدر، ولكن الأخير لعب مباراتين أقل، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

رقم مميز لـ إيسكو

وأشار موقع الريال الرسمي، اليوم الخميس، إلى أن إيسكو حقق فوزه رقم 150 بقميص الفريق الأول لكرة القدم خلال 217 مباراة خاضها بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وهنأ لاعبه الإسباني على هذا الرقم المميز.

وشارك إيسكو في الدقيقة 78 بدلًا من فيدي فالفيردي، وتمكن من صناعة الهدف الثاني في المباراة، ليُحقق انتصاره رقم 150، في الموسم الثامن له مع المرينغي، نجح خلال هذه الفترة في تسجيل 36 هدفًا بالليغا.

وتوج إيسكو بالعديد من البطولات مع المرينغي، ومنها؛ دوري أبطال أوروبا 4 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، الدوري الإسباني مرتين، كأس السوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.

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