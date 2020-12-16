ابن زكري يكشف ما دار بينه وبين حكم مباراة التعاون وضمك

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لنادي ضمك، ما دار بينه وبين حكم مباراة التعاون وضمك التي أُقيمت عصر اليوم الأربعاء في ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نور الدين بن زكري – مدرب #ضمك :

بسبب أنني طلبت من الحكم تفسير اعطاء وقت بدل ضائع بأربع دقائق منحني الكرت الأصفر، ولم يحترمني.. و الفرصة اليوم أتيحت للحكم السعودي، " و حسبي الله ونعم الوكيل ".#ضمك_التعاون pic.twitter.com/JN3wOW8Rwk — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020

وقال ابن زكري للقناة الرياضية السعودية: ” ذهبت إلى الحكم وقلت له: فسّر لي لماذا أعطيت 4 دقائق وقت بدل ضائع، والوقت بدل الضائع أكبر من 4 دقائق”.

حكم مباراة التعاون وضمك يُشهر البطاقة الصفراء في وجه ابن زكري

وأضاف مدرب ضمك: ” للأسف، الحكم لم يحترمني وأشهر في وجهي البطاقة الصفراء، صحيح أنا أيّدت عودة الحكم السعودي لإدارة المباريات من جديد في دوري المحترفين، وأُقابل بهذه الطريقة، لا أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل”.

وفي وقت سابق، نشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو ظهر من خلاله توجه نور الدين بن زكري للحكم بعد نهاية المباراة والاعتراض، ما دفعه لإشهار البطاقة الصفراء وتدخل لاعبو فريقه وأبعدوه.

أحداث المباراة بين الفريقين

وانتهت اليوم، مباراة ضمك ضد التعاون في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف، ليخطف أولى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

وكان الشوط الأول من المباراة الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، قد انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف سجله سيدريك أميسي، وشهد طرد لاعبه ياسين برناوي.

وحاولت كتيبة نور الدين بن زكري استغلال النقص العددي في صفوف التعاون خلال أحداث الشوط الثاني، ولكنها فشلت، حيث عزز تاوامبا تقدم فريقه، وقلص زيلايا الفارق في الدقائق الأخيرة، إلا أنه فشل في إنقاذ ضمك.

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