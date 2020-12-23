ابن زنان: الوفاء لنادي النصر عملة نادرة لجماهيره

المواطن - مروة نبيل

أشاد المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان بجماهير العالمي، مؤكدًا أن وفائهم عملة نادرة في الوقت الحالي.

ابن زنان يُشيد بجماهير النصر

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عندما ينتقد العاشق معشوقه فهو يحبه ليراه أجمل، وعندما يصمت آخر عن نقده فهو يحبه ولا يريد أن يجرح كبرياءه”.

وتابع المتحدث الرسمي باسم النادي سابقًا، تغريدته قائلًا: “يختلف الكثير في آراء ويتفقون على أن النصر عشق يتجدد مع كل صباح تشرق فيه الشمس.. الوفاء للنصر عملة نادرة لجماهيره وستبقى داعمه لناديها في كل مكان وزمان فهم روح النصر”.

العالمي يستعيد نغمة الانتصارات

ولعب العالمي ضد الباطن، مساء الاثنين الماضي، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، ليُحقق انتصاره الثاني في المسابقة هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي برصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء، والخسارة في 6 مواجهات.

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