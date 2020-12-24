اتفاقية بين وزارة الثقافة والبرنامج السعودي لإعمار اليمن لحماية الآثار اليمنية

المواطن - الرياض

أعلن وزير الثقافة، بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن توقيع اتفاقية بين الوزارة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه انطلاقًا من دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للأشقاء في الجمهورية اليمنية في مختلف المسارات، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية، وقعت مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأوضح وزير الثقافة، بدر بن فرحان، أن الاتفاقية تستهدف مساعدة الأشقاء في دعم الجهات المختصة للعمل على حماية الآثار والإرث الثقافي اليمني.

شارك الخبر