اتفاقية شراكة بين الماجد للعود وغريت بليس تو وورك

المواطن - الرياض

وقعت شركة الماجد للعود إحدى أشهر العلامات التجارية في المنطقة والتي تأسست عام ١٩٥٦م في مجال تجارة التجزئة للعود والعطور لأكثر من ٦٠ عامًا، اتفاقية شراكة مع شركة “غريت بليس تو وورك” “Great Place To Work” المختصة ببناء الأسس والمعايير المستدامة في توفير أفضل بيئات العمل عالية الثقة والأداء حيث تعتبر من أعرق الشركات العالمية في تقديم خدمات الاستشارات المتخصصة في ثقافة الشركات والمؤسسات غير الربحية والوكالات الحكومية في أكثر من ٥٠ دولة عبر ست قارات لأكثر من ٣٠عامًا.

وتهدف شركة الماجد للعود من خلال هذه الاتفاقية إلى الوصول لأفضل المعايير العالمية في توفير بيئة عمل حاضنة للمواهب الداخلية وتحفيز واستقطاب المواهب من خارج المنظمة ليستمر الماجد للعود الاختيار الأول للباحثين عن العمل.

ويرتكز هذا المشروع على تقييم رأي الموظفين حول مستوى ثقتهم في بيئة العمل ومستوى شعورهم بالاحترام والتقدير من قبل الإدارة ومستوى الثقة والعدالة التي تمارسها الشركة في بيئتها الداخلية، كما يشتمل نطاق المشروع على تحديد وقياس مستوى الفخر وشعور الموظفين بتأثير مجهودهم الفردي على نجاحات الشركة، كما يقيس مستوى الإحساس الزمالة والصداقة بين الموظفين.

وعقدت “الماجد للعود”، مؤتمرًا صحفيًا، لتوقيع هذه الاتفاقية، ظهر يوم الأربعاء الموافق ٣٠/١٢/٢٠٢٠م في مقر الإدارة العامة للشركة في الرياض، ومثل شركة الماجد للعود في توقيع هذه الشراكة الرئيس التنفيذي الأستاذ ماجد بن علي الماجد، فيما مثل شركة “غريت بليس تو وورك” المدير العام الأستاذ تنزيل رحمان، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية شركة “الماجد للعود” ٢٠٢٦م لتحقيق أهدافها بالاهتمام بتجربة العميل وتطوير المنتج والانتشار الجغرافي والتي لن تتحقق إلا ببيئة تنافسية جاذبة للمواهب.

هذا وقد أوضح ماجد بن علي الماجد أن التطور التي تشهده المملكة في ظل رؤية ٢٠٣٠م هو المحفز الحقيقي للنهوض والوصول إلى أفضل المعايير العالمية في الأداء وخوض التحديات ورفع مستوى التنافسية كشركة سعودية ناجحة بإذن الله.

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