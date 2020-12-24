اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي.. صفر تعريفة جمركية وحصص صفرية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

بعد شهور من المحادثات وفي اللحظة الأخيرة تقريبًا، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مؤقتة، اليوم الخميس من شأنها تجنب فوضى العام الجديد للتجار عبر الحدود وتحقيق قدر من اليقين للشركات بعد سنوات من الاضطراب بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، فإن الصفقة كانت أول اتفاقية تجارة حرة تستند إلى صفر تعريفة جمركية وحصص صفرية تم التوصل إليها على الإطلاق مع الاتحاد الأوروبي.

صفقة بعد تعثرات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “لقد كان طريقًا طويلًا ومتعرجًا، لكن لدينا الكثير لنظهره من أجله، وإنها صفقة عادلة ومتوازنة وهي الشيء الصحيح والمسؤول لكلا الجانبين”، ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ببيان قريبًا.

ويضمن الاتفاق إمكانية استمرار الجانبين في التجارة في السلع دون تعريفات أو حصص، ولكن على الرغم من ذلك، فإن الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق لا تزال غير مؤكدة.

ويتعين على كل من البرلمانات البريطانية والأوروبية إجراء تصويت على الاتفاقية، على الرغم من أن الأخير قد لا يحدث إلا بعد مغادرة المملكة المتحدة لعناق الاتحاد الأوروبي الاقتصادي في الأول من يناير.

وأدت أشهر من المفاوضات المتوترة والتي غالبًا ما كانت صعبة إلى تقليص الخلافات بين الجانبين تدريجياً إلى ثلاث قضايا رئيسية: قواعد المنافسة العادلة، وآليات حل النزاعات المستقبلية وحقوق الصيد.

وظلت حقوق قوارب الاتحاد الأوروبي في الصيد بشباك الجر في المياه البريطانية العقبة الأخيرة قبل حلها، ومع ذلك، لا تزال الجوانب الرئيسية للعلاقة المستقبلية بين الكتلة المكونة من 27 دولة وعضوها السابق دون حل.

وأصر جونسون على أن بريطانيا ستزدهر بقوة حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق وكان على المملكة المتحدة أن تتاجر مع الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية، لكن حكومته أقرت بأن الخروج الفوضوي من المرجح أن يؤدي إلى جمود في موانئ بريطانيا ونقص مؤقت في بعض السلع وزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية.

مخاوف الاتحاد الأوروبي

ولطالما خشي الاتحاد الأوروبي من أن تقوض بريطانيا القواعد الاجتماعية والبيئية والمتعلقة بمساعدة الدولة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتصبح منافسًا منخفض التنظيم على أعتاب التكتل.

وتنفي بريطانيا التخطيط لوضع معايير أضعف لكنها قالت إن الاستمرار في اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي سيقوض سيادتها. تم التوصل في النهاية إلى حل وسط بشأن قضايا “تكافؤ الفرص” الصعبة.

وأصبحت قضية صيد الأسماك النقطة الشائكة الأخيرة، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي البحرية للاحتفاظ بالوصول إلى مياه المملكة المتحدة حيث تصطاد لفترة طويلة وتصر بريطانيا على أنها يجب أن تمارس سيطرتها باعتبارها “دولة ساحلية مستقلة” تم إغلاق الفجوات الهائلة حول الصيد تدريجيًا على مدار أسابيع من المفاوضات المكثفة في بروكسل، حتى مع استمرار جونسون في الإصرار على أن الخروج من دون صفقة كان نتيجة محتملة ومرضية للأشهر التسعة من المحادثات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والسابقين.

يذكر أنه مرت 4 سنوات ونصف منذ أن صوت البريطانيون بنسبة 52٪ مقابل 48٪ لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واستغرق الأمر أكثر من ثلاث سنوات من الجدل قبل أن تترك بريطانيا الهياكل السياسية للكتلة في 31 يناير.

واستغرق تفكيك الاقتصادات التي كانت متشابكة بشكل وثيق كجزء من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة للسلع والخدمات وقتًا أطول.

ظلت المملكة المتحدة جزءًا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تأثير انفصال بريطانيا

ونتيجة لذلك، سيلاحظ الكثير من الناس تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضئيلاً حتى الآن.

وسيأتي العام الجديد بتغييرات هائلة، حتى مع وجود صفقة تجارية، ولم يعد بإمكان البضائع والأشخاص التنقل بحرية بين المملكة المتحدة وجيرانها القاريين دون قيود على الحدود.

ولن يتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي بعد الآن من العيش والعمل في بريطانيا بدون تأشيرات – على الرغم من أن هذا لا ينطبق على أكثر من 3 ملايين يفعلون ذلك بالفعل – ولم يعد بإمكان البريطانيين العمل أو التقاعد تلقائيًا في دول الاتحاد الأوروبي، فيما يواجه المصدرون والمستوردون الإقرارات الجمركية وفحص البضائع وعقبات أخرى.

وتعاني حدود المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالفعل من قيود جديدة تم فرضها على المسافرين من بريطانيا إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى بسبب متغير جديد لفيروس كورونا يجتاح لندن وجنوب إنجلترا.

وعلقت آلاف الشاحنات في الاختناقات المرورية بالقرب من دوفر يوم الأربعاء، في انتظار سائقيها لإجراء اختبارات الفيروسات حتى يتمكنوا من دخول نفق يوروترن إلى فرنسا.

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