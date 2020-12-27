احتساب هدف مثير للجدل بلقاء الوحدة وأبها في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

احتسب الحكم محمد السماعيل حكم مباراة أبها والوحدة بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفًا مثيرًا للجدل لمصلحة فرسان مكة.

د40’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@alwehdaclub1⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد عبده .#أبها_الوحدة pic.twitter.com/m1aU89I20D — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 27, 2020

وخلال أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن اللاعب أحمد عبده من إحراز الهدف الأول لفرسان مكة بالدقيقة الـ39 ولكن الحكم السماعيل لم يحتسبه إلا بعد الحصول على التأكيد النهائي من تقنية الفيديو في المباراة وبعد أن حصل على التأكيد تم احتساب الهدف.

اعتراض من لاعبي أبها

واعترض بعض من لاعبي أبها على احتساب الهدف، حيث عللوا بأن أحد لاعبي فريق الوحدة كان في موقف تسلل وتدخل مع أحمد عبده لحظة إحرازه الهدف بشباك نادي أبها، وهو ما أوضحته الإعادة التلفزيونية للقطة الهدف.

ملعب مباراة الوحدة وأبها

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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